Він наголосив, що багато фахівців говорять про те, що можна було розробити нові рекомендації щодо вентиляції в приміщеннях.

За весь час пандемії українська влада нічого, окрім загальних рекомендацій про маски, антисептики та соціальну дистанцію, так і не придумала. Хоча можна було б розробити рекомендації щодо вентиляції в приміщеннях, зокрема, в школах, лікарнях, громадському транспорті тощо.

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Таку думку висловив лікар-інфекціоніст Андрій Алфьоров в ефірі телеканалу «Україна 24». «З точки зору медицини та епідеміології, для того, щоб розірвати ланцюжок передачі вірусу від джерела до нової ще не хворої людині, це абсолютно обґрунтовано, локдаун допоміг би. Але нам, починаючи з квітня, влада каже одне й те саме: соціальна дистанція, маски, антисептики - і все. Більш ніж за півроку, мені здається, крім цих рекомендацій і загрози введення жорсткого локдауну можна було розробити щось суттєвіше», - заявив лікар.

Він наголосив, що багато фахівців говорять про те, що можна було розробити нові рекомендації щодо вентиляції в приміщеннях, зокрема, в школах, дитсадках лікарнях, громадському транспорті тощо - там, де найчастіше відбувається скупчення людей. Але цього не було зроблено.

«Ввели більше тижня тому карантин вихідного дня при тому ж працюючому транспорті. Середній інкубаційний період інфекції - грубо кажучи, тиждень. А скільки хворих за минулу добу? Близько 13 тис. І візьмемо тиждень тому - близько 12 тис. Минув тиждень, повинні вже якісь результати з'явитися, але ми бачимо, що цього немає», - зазначив Алфьоров.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк