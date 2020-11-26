Олег Ременник був директором Київського обласного онкодиспансеру та головою обласного департаменту охорони здоров'я (у 2013-2017 роках).

У четвер, 26 листопада, через коронавірусну інфекцію COVID-19 помер відомий український лікар-онколог, екс-голова обласного департаменту охорони здоров'я (у 2013-2017 роках), директор Київського обласного онкодиспансеру Олег Ременник. Йому було 62 роки.

Про це повідомляється на сайті Київоблради.

"Олег Ісакович врятував життя тисяч людей, завжди надавав допомогу тим, хто її потребував, проте сам не зміг побороти коронавірусну інфекцію», - йдеться в повідомленні.

"Останній раз ми бачилися 9 листопада. Багато говорили, обговорювали плани. Жартувати. А вже в п'ятницю він зліг з "ковідом". А потім раз. І людина пішла. Світла людина. І глибоко порядна. Справжня. З характером", - згадує екс-голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян.

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"Ковід забрав у нас ще одного професіонала з великої літери, чудову людину, висококласного лікаря-онколога. За десятиліття своєї роботи він врятував життя тисячам людей. Це непоправна втрата для Київщини", - каже перший заступник голови облради Тетяна Семенова.

Федерація учасників АТО Київщини також співчуває з приводу відходу з життя талановитого лікаря. Вони нагадали, що в останні роки під час роботи в онкодиспансері Олег Ременник допоміг багатьом ветеранським сім'ям.

"Для ветеранів Київської області Олег Ісакович Ременник був Ангелом-спасителем... я жодного разу не чула відмови, він завжди всіх приймав. Останній раз я йому подзвонила в день своєї виписки з лікарні... це було 30 жовтня. А сьогодні на Землі стало на одного Ангела в білому халаті менше», - згадує Ірина Якуніна.

Відомі українські лікарі, які померли від COVID-19

На початку жовтня в Тернопільській області помер 51-річний терапевт Іван Венжинович. Саме його фото потрапило в соціальну рекламу боротьби з COVID-19 від Міністерства охорони здоров'я.

5 листопада стало відомо, що від коронавірусної інфекції COVID-19 помер український реаніматолог Фелікс Глумчер.

9 листопада повідомлялося, що від коронавірусу помер завідувач відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

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Автор: Денис Прядко