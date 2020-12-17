За словами експерта, 2021 рік буде досить напруженим, а потім агресивність вірусу повинна знизитися.

Якщо коронавірус мутує і почне передаватися між людьми та тваринами, на протидії пандемії можна ставити хрест.

Читайте такожПонад дві тисячі українців повторно захворіли на коронавірус (відео)Таку думку висловила інфекціоніст Ольга Голубовська, пише «Обозреватель».

«Якщо, не дай Бог, мутація передасться від тварини до людини і назад, і цей тренд вкорениться, - може початися зовсім інша історія. В такому випадку, ми вже ніколи не впораємося. На протидії можна поставити хрест. Те, що переходить від тварини до людини, досить агресивне», – зазначила вона.

За її словами, є надія, що нинішній сезон і 2021 рік буде досить напруженими, а потім агресивність вірусу знизиться.

Коронавірус в Україні: статистика

З початку пандемії в Україні заразилися 931751 людина, померли – 15996, одужали – 548356. Активними хворими залишаються 383 395 пацієнтів.

За минулу добу зафіксували 12047 випадків COVID-19, летальних випадків – 252, одужали – 12939 осіб.

Всього за день провели 65561 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР-41733, методом ІФА – 23828.

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Автор: Катерина Шварц