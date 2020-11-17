У Житомирі 16 листопада від коронавірусу померла 39-річна викладачка державного університету «Житомирська політехніка» Ольга Грабар.
Про це повідомляється на сайті вишу.
«Колектив та студенти державного університету «Житомирська політехніка» висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та друзям з приводу передчасної смерті кандидата технічних наук, доцента Грабар Ольги Іванівни», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що протягом багатьох років Грабар працювала доцентом кафедри інженерії програмного забезпечення університету.
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15 листопада Ольга Грабар, яку госпіталізували до міської лікарні №1, повідомила у Facebook, що в реанімації цього закладу пацієнтам з COVID-19 не вистачає кисню. Жінка звернулася до міського голови Житомира Сергія Сухомлина втрутитись в цю ситуацію.
«Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі… Я зараз сама тут перебуваю, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів», - писала вона.
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