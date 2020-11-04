Деякі лісові гриби можуть бути смертельно отруйними.

Збирати гриби в лісі - це дуже захоплююче і корисно, однак робити це потрібно правильно. Вирушаючи в ліс, кожен повинен знати як виглядають основні отруйні гриби в українських лісах і як відрізнити їх від їстівних грибів.

Отруєння отруйними грибами може мати різні наслідки: біль в животі, блювота, запаморочення, втрата свідомості, судоми і навіть летальний кінець. При будь-яких підозрах на отруєння грибами потрібно негайно звертатися до лікаря. Деякі гриби є смертельно небезпечними!

Бліда поганка - найнебезпечніший гриб в українських лісах. Отруєння поганкою в більшості випадків смертельне. Якщо ви сумніваєтеся в тому, що гриб може виявитися поганкою - краще не беріть його.

Основні відмінності: білі пластинки під капелюшком, запах відсутній, при надломі залишається білою. На ніжці поганки є спідничка. Внизу до кореня її ніжка потовщується.

Також не зривайте гриби і ягоди біля поганки, оскільки на них можуть бути отруйні спори.

Чортів гриб

Мухомор

Найвідоміший отруйний гриб. Має червоний капелюшок з білими крапками. Є багато інших видів мухоморів. Мухомори широко використовуються в медицині і загоєнні ран, проте вживати їх в їжу не рекомендується.

Плютка

Капелюшок конічної форми, часто з горбком в центрі. Ніжки прямі, зверху темніші. При розломі гриб червоніє. Плютка смертельно небезпечна, викликає гострий біль і сильну блювоту вже через годину після вживання. Без медичної допомоги людина часто вмирає.

Перцевий гриб, маслюк перцевий

Чи можна їсти перцевий гриб - питання спірне. Багато людей вживають його в їжу. Однак доведено, що отрута перцевого гриба поступово накопичується в організмі і руйнує печінку. Любить рости в ялинових лісах з червня по жовтень. Схожий на маслюків, але має гострий смак і ніколи не має спіднички на ніжці.

Гриб говорушка (грузлик)

Капелюшок білий, гладкий, трохи блискучий, часто вигнутий всередину. Говорушки мають багато видів, деякі з яких їстівні. Недосвідченим грибникам краще зовсім уникати таких грибів.

Несправжні опеньки

Несправжні опеньки дуже схожі на їстівні гриби і теж ростуть групами, а також можуть мати різне забарвлення капелюшка. У справжніх опеньків зустрічається спідничка під капелюшком, якої немає у несправжніх. Також отруйні гриби мають неприємний запах, і жовті пластинки, а опеньки пахнуть приємно і мають пластинки білого кольору. Симптоми отруєння - пронос, нудота, блювота, інтоксикація, підвищена температура.

Печериця рудіюча

Має білий капелюшок і рожеві або коричневі пластинки, а також невелику спідничку на ніжці. При натисканні на м'якоть розлом жовтіє - це його відмінна риса. Також цей гриб неприємно пахне.

Блювотна сироїжка

Дуже гіркий на смак гриб. Часто росте біля боліт. Якщо доторкнутися губами до сирого гриба, то можна відчути сильне поколювання. При отруєнні людина відчуває різкий біль в кишечнику, пронос і блювоту. У важких випадках виникає біль в м'язах і сильне нездужання.

Несправжня лисичка

Несправжня лисичка має неприємний відштовхуючий запах, на відміну від справжньої лисички. Несправжні лисички більш яскраві за кольором, часто помаранчеві. М'якоть повністю жовта. При натисканні на м'якоть колір не змінюється (а у лисичок червоніє).

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Автор: Катерина Пулатова