За словами медика, зниження захворюваності, швидше за все, носить тимчасовий характер.

Захворюваність коронавірусною інфекцією COVID-19 у світі і в Україні буде і далі збільшуватися, попри останні заяви Всесвітньої організації охорони здоров'я про зменшення випадків захворювання.

Таку заяву на Obozrevatel TV зробив лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський.

За його словами, зниження захворюваності, швидше за все, носить тимчасовий характер і може бути пов'язано з певними факторами.

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"Існує дуже велика кількість факторів. Це зміна сезонів тощо. На жаль, на цей час я думаю, що радіти цьому зниженню передчасно", – сказав медик.

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За його прогнозами, захворюваність коронавірусом у світі і в Україні буде і надалі збільшуватися.

"На жаль, Європу і нас чекає сезон, триватиме зростання", - сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 1 грудня, коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні захворіли 13141 особа.

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Автор: Денис Прядко