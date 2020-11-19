Журналісти провели зміну з лікарями інтенсивної терапії київської лікарні №9, які рятують життя хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. У медзакладі вже не залишилося вільних ліжок.
Читайте також"Зведе всіх нас у могилу": лікар б'є на сполох через дистанційне лікування COVID-19 в УкраїніПро це йдеться у сюжеті ТСН.
«Переповнена реанімація і на кожне ліжко, яке звільняється, відразу по кілька претендентів. Це реалії роботи українських медиків. У МОЗ кажуть: нині ліжка в медзакладах заповнені трохи більше, ніж на половину... У деяких лікарнях вільних місць не лишилося зовсім, а на ті, що є – шикуються черги з пацієнтів» – говориться у сюжеті.
Зазначається, що найбільш завантажені лікарні Черкаської та Полтавської областей – там зайняті 72% ліжок. По всій країні понад 600 пацієнтів під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).
«При такому легковажному відношенню людей до проблеми це буде продовжуватися не місяці, і не два, і не півроку», «Тяжко одягнути правильно маску! Це соромно», – коментують лікарі.
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