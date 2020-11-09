З понеділка в лікарнях заборонені планові операції та госпіталізації.

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби.

Читайте такожНавантаження на лікарні різко зросло: у МОЗ розповіли про боротьбу українських медиків із COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

Ляшко зазначив, що щойно закінчилося дві селекторні наради: одна - під керівництвом президента, інша - під керівництвом заступника керівника Офісу президента з обласними державними адміністраціями.

"За результатами цих селекторних нарад прийнято рішення: Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. Ми продовжуємо розгортати і збільшувати кількість ліжок в наших закладах охорони здоров'я, які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою", - заявив Ляшко.

Він додав, що з понеділка всі планові операції та планові госпіталізації "заборонені в наших лікарнях".

"Лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою", - додав Ляшко.

Він наголосив, що ситуація "вкрай напружена".

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Автор: Таня Поляковська