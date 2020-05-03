Плати або помри? Скільки хворому на COVID-19 коштує безкоштовне лікування

Протягом квітня історії українців, які розповідали, що в опорних лікарнях не було нічого, все довелося купувати самим, перестали бути рідкістю. Однак фігуранти відмовлялися говорити про це на камеру. «Вибачте, інтерв’ю не можу дати. Всі проти. Та й в батька серце хворе. Вибачте!», - приблизно такою була майже кожна відповідь на запрошення ТСН.Тижня розповісти про проблему.

«Лікарі прописали препарати, які коштують нереально великих грошей», - так місяць тому не знаходив слів перший хворий на коронавірус в Одесі.

Лікарі наказали хлопцю купити ліки на 20 тисяч гривень. І в місцевій владі це підтвердили. Мовляв, якщо в локальному протоколі лікування на момент лікування якісь засоби відсутні, то, бувають випадки, що пацієнти змушені закуповувати їх самостійно.

Водночас, у Міністерстві охорони здоров’я звітували: лікарні забезпечені всім необхідним, хворі не витрачають грошей. За словами заступниці міністра охорони здоров’я Ірини Микичак, вартість лікування від коронавірусу в лікарні становить, приблизно, від 300 до 10 тисяч гривень на день на одного пацієнта. Залежить це від стану хворого.

Врешті, ТСН.Тиждень поспілкувався з Віктором та Вікторією – вони лікувалися від коронавірусу за різних обставин та розповіли про власні витрати.

Віктор викликав швидку, коли вже не зміг лікуватися дистанційно – стан погіршувався, температуру контролювати вже не вдавалося. Тож чоловік вирішив, що краще госпіталізуватися, щоб бути під наглядом лікарів. Спочатку його поклали у звичайну палату. «Ліжко, на якому я лежав, - для хворого просто пекло. Це був такий біль у спині! Вона була прогнута», - розповідає він.

Йому давали кисень, лікували плаквенілом та одну за одною міняли крапельниці. Віктор вижив і дякує лікарям: «Лікарі дійсно дуже добре працюють. Лікування у всіх різне – використовуються різні антибіотики та крапельниці… За весь період, який я знаходився в лікарні, в мене вийшло десь 1200-1300 гривень. Вважаю, що це небагато, тому що дійсно багато ліків давала лікарня безпосередньо».

Втім, не всі українці потрапляють до опорних лікарень. Так, Вікторія лікувалася вдома. «Я звернулася до ЛОРа, він виписав мені антивірусні антибактеріальні антиалергічні краплі. І відправив додому», - розповідає вона.

Жінка лікувалася в приватній клініці, й лікарі вирішили відпустити хвору до дому після підтвердження коронавірусу та пневмонії. «Від пневмонії мені виписали антибіотики, я пропила їх 10 днів. Після цього знову здала КТ – пневмонії в мене вже не було», - каже Вікторія.

Скільки ж вона витратила на лікування? «Елементарні ліки – антибіотики, чаї з парацетамолом – нічого надприродного, з урахуванням консультацій лікарів та трат на ліки, все повністю мені коштувало 7-8 тисяч гривень», - розповідає жінка.

7-8 тисяч – доволі багато. Скільки українців потягне таке лікування, особливо, якщо хворіє не один член родини?

Та експерти говорять: за законом в Україні мали б госпіталізовувати – а відповідно і безкоштовно лікувати – не лише всіх хворих, а й тих, хто з ними контактував.

«Міністр Степанов пропонує лікувати легкі форми ковід вдома чи амбулаторно та ще й власним коштом - це є порушенням статті 22 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Там, де держава самоусунулася, все перекладається на пацієнтів та їхніх родичів, які змушені шукати потрібні лікарські засоби та купляти власним коштом», - розповідає голова ГО «Національна медична палата» Сергій Кравченко.

В національній спілці здоров’я, яка є фінансовим розпорядником МОЗ, нам підтвердили: допомоги чи відшкодувань для тих, хто лікується вдома, не існує: «Ніякої допомоги в принципі… Якщо пацієнт лікується амбулаторно – ні».

Та для пацієнтів є ще один привід для стресу. Під загрозою недофінансування знов опинилися всі 240 лікарень, в яких лікують складних хворих. Кабінет міністрів ухвалив постанову про їх фінансування 10 днів тому, проте вона досі не опублікована. Тобто 15 мільярдів гривень, виділені зі стабілізаційного фонду, фактично висять в повітрі. Якщо ці кошти не потраплять лікарям найближчим часом, ціна хвороби знову ляже на гаманці самих хворих та їхніх родичів.

Станіслав Ясинський, Ірина Коваленко