За словами Радуцького, точність ПЛР-тесту - не більше 60%.

В Україні та світі сьогодні ставлять діагноз "коронавірус" більше за симптомами, ніж за тестом на нього.

Про це розповів нардеп, голова комітету парламенту з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

За його словами, в Україні існує протокол встановлення діагнозу "коронавірус", який оновлюється кожні два-три тижні.

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"На сьогоднішній день точність ПЛР-тесту в світі визнана не більше 60%. До речі, тест на антиген-там 90%. Тому ПЛР-тест-це теж не панацея. І якщо лікар бачить у людини симптоми COVID-19, навіть не маючи тесту, то вже сьогодні український протокол дозволяє виставити їй діагноз ", - зазначив він.

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Автор: Юрій Годован