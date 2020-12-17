Чернігівська та Полтавські області наразі найбільше потребують збільшення охоплення тестуванням задля посилення контролю над поширенням захворюваності на COVID-19.

Показники захворюваності і смертності через COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях є одними з найвищих серед регіонів України.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Читайте такожCOVAX схвалила заявку України: МОЗ чекає на перші вакцини з березня 2021 рокуЗа його словами, поточні рівні захворюваності та смертності у Вінницькій області - кращі за аналогічні показники великих європейських країн. Область демонструє найкращу ситуацію з контролю над поширенням захворюваності на COVID-19 серед регіонів України за комплексом ключових показників - захворюваність, смертність, охоплення тестуванням і відсоток позитивних результатів серед протестованих.

«Натомість, найбільш критична ситуація у Чернігівській та Полтавській областях, де показники захворюваності та смертності є одними з найбільших серед регіонів України та у порівнянні з аналогічними показниками великих європейських країн», - зазначив Ляшко.

Він наголосив, що Чернігівська та Полтавські області наразі найбільше потребують збільшення охоплення тестуванням задля посилення контролю над поширенням захворюваності на COVID-19.

Головний санлікар підкреслив, що саме для збільшення потужностей Чернігівська та Полтавська області вже отримали субвенції на модернізацію клініко-діагностичних лабораторій в лікарнях в розмірі 19,5 та 9,2 млн грн відповідно.

«Також збільшення обсягів тестування потребують Хмельницька, Житомирська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська і Закарпатська області. Міністерством охорони здоров’я прийнято наказ «Про затвердження зміни до стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», за яким розширено перелік осіб, які підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19, та додано можливість визначення підтвердженого випадку за результатом швидкого тесту на антиген», - пояснив Ляшко.

«Виконання зазначених рішень дозволять вже у найближчий час збільшити обсяги тестування та посилити контроль над поширенням захворюваності на COVID-19», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 17 грудня в Україні виявлено 12 тис. 047 нових заражень коронавірусом, померли 252 людини. Найбільше випадків COVID- зареєстровано у Києві та Одеській, Запорізькій, Київській і Чернігівській областях.

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Автор: Леся Лещенко