Рейдові групи закрили 969 закладів торговельного та побутового обслуговування; 327 закладів громадського харчування; 18 закладів з надання послуг розміщення; 22 торговельно-розважальних центри; 5 спортивних залів та басейнів; 4 дискотеки та нічних клуби; 2 кінотеатри та музеї.

В Україні за минулі вихідні 21-22 листопада закрили понад 1,3 тис. закладів, які працювали всупереч встановленому «карантину вихідного дня».

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Вказується, що упродовж вихідних, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 11 листопада поліцейські здійснювали перевірку щодо дотримання вимог «карантину вихідного дня».

«Загалом поліція за два вихідні дні закрила 1347 суб’єктів господарювання, які працювали всупереч карантинним обмеженням. Зокрема: закладів торговельного та побутового обслуговування – 969, закладів громадського харчування – 327, закладів з надання послуг розміщення – 18, торговельно-розважальних центрів – 22, спортивних залів та басейнів – 5, дискотек та нічних клубів – 4, театрів, кінотеатрів та музеїв – 2», - йдеться в повідомленні.

За результатами перевірок на представників закладів складено 1 тис. 144 адміністративних протоколів.

Також упродовж вихідних відкрито два кримінальні провадження за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Протягом двох днів поліцейські винесли 1 тис. 395 постанов про вчинення правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Із них 1 тис. 369 – під час перебування в громадських будинках та спорудах і 26 – під час перебування у громадському транспорті.

Загалом із початку дії карантинних обмежень складено 58 тис. 034 адміністративних протоколи, розпочато 494 кримінальних проваджень.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада у Нацполіції повідомили, що в Україні за порушення «карантину вихідного дня» 14-15 листопада закрили понад 1,5 тис. закладів торгівлі, 800 закладів громадського харчування, близько 30 нічних клубів та 20 спортзалів.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників і працівників «забороненого» на вихідні бізнесу.

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Автор: Костянтин Гончаров