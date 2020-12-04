Керівники міст і ОДА зійшлися на думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів

Кабінет міністрів під час розробки посилених карантинних заходів буде враховувати відповіді і пропозиції, які надали міські голови та керівники обласних державних адміністрацій.

Читайте такожРазумков: карантин вихідного дня "не до кінця себе виправдав"Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на онлайн-нараді з міськими головами щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України, повідомляє прес-служба уряду.

Зокрема, керівники міст і ОДА зійшлися на думці щодо обмеження на час посиленого карантину діяльності дискотек і нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля, хостелів. Також понад 90% підтримують обмеження в роботі святкових ярмарків, ТРЦ, ресторанів, кінотеатрів і театрів.

«Повний перелік вже узгоджених заходів ми оприлюднимо під час засідання Кабінету міністрів наступної середи, 9 грудня», - цитує главу уряду його прес-служба.

Посилення карантинних заходів в Україні

В Україні з 14 по 30 листопада діяв карантин вихідного дня.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував запровадити двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сьогодні заявив, що Міністерство охорони здоров'я України запропонує уряду запровадити плановий жорсткий карантин з максимальними обмеженнями, починаючи з перших чисел січня тривалістю три тижні.

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Автор: Дмитро Шварц