Випадки повторного інфікування коронавірусом виявили вже в деяких областях.

В Україні фіксують випадки повторного зараження коронавірусом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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"У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду", - сказав він.

За словами міністра, випадки повторного захворювання на коронавірусну хворобу виявили вже в деяких областях.

"Ми почали фіксувати таких хворих, які вдруге хворіють на COVID-19, і в Чернівецькій області, і в Кіровоградській області, і в інших областях. Це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому. І зараз вони захворіли вдруге", - зазначив Степанов.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 11 грудня зафіксовано рекордну кількість летальних випадків через ускладнення коронавірусної хвороби - 285. Виявлено 13 514 нових хворих на COVID-19, одужали - 15 327 осіб.

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Автор: Леся Лещенко