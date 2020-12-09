Також буде розглядатися питання посилення карантину в січні.

На урядовому засіданні 9 грудня Кабінет міністрів може прийняти рішення про продовження карантину до кінця зими.

Читайте такожЗМІ дізналися, коли в Україні можуть ввести локдаунПро це повідомило джерело РБК-Україна у Кабміні.

Зазначається, що сьогодні очікується постанова Уряду про карантин.

Також розглядатиметься питання посилення карантинних заходів у січні.

"Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого. А також все, що стосується обмежень у січні", - повідомило джерело.

Зимовий локдаун: що відомо

11 листопада Кабінет Міністрів відмовився продовжувати "карантин вихідного дня". Натомість Міністерство охорони здоров'я запропонувало посилити обмеження на час новорічних та різдвяних свят на три тижні.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, під час локдауну влада не зупинятиме громадський транспорт і авіасполучення.

Введення локдауну, найімовірніше, відбудеться після святкування Нового року - вже в січні. Президент Володимир Зеленський пояснив вибрані терміни турботою про малий і середній бізнес, оскільки грудень - один з найприбутковіших місяців року.

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Автор: УНІАН