Загальний карантин можуть продовжити до кінця лютого, пише видання / фото УНІАН
На урядовому засіданні 9 грудня Кабінет міністрів може прийняти рішення про продовження карантину до кінця зими.
Читайте такожЗМІ дізналися, коли в Україні можуть ввести локдаунПро це повідомило джерело РБК-Україна у Кабміні.
Зазначається, що сьогодні очікується постанова Уряду про карантин.
Також розглядатиметься питання посилення карантинних заходів у січні.
"Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого. А також все, що стосується обмежень у січні", - повідомило джерело.
Зимовий локдаун: що відомо
- 11 листопада Кабінет Міністрів відмовився продовжувати "карантин вихідного дня". Натомість Міністерство охорони здоров'я запропонувало посилити обмеження на час новорічних та різдвяних свят на три тижні.
- За словами голови МОЗ Максима Степанова, під час локдауну влада не зупинятиме громадський транспорт і авіасполучення.
- Введення локдауну, найімовірніше, відбудеться після святкування Нового року - вже в січні. Президент Володимир Зеленський пояснив вибрані терміни турботою про малий і середній бізнес, оскільки грудень - один з найприбутковіших місяців року.
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