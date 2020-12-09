Загальний карантин можуть продовжити до кінця лютого, пише видання / фото УНІАН

На урядовому засіданні 9 грудня Кабінет міністрів може прийняти рішення про продовження карантину до кінця зими.

Читайте такожЗМІ дізналися, коли в Україні можуть ввести локдаунПро це повідомило джерело РБК-Україна у Кабміні.

Зазначається, що сьогодні очікується постанова Уряду про карантин. 

Також розглядатиметься питання посилення карантинних заходів у січні.

"Очікується, що буде продовження загального карантину до кінця лютого. А також все, що стосується обмежень у січні", - повідомило джерело.

Зимовий локдаун: що відомо

  • 11 листопада Кабінет Міністрів відмовився продовжувати "карантин вихідного дня". Натомість Міністерство охорони здоров'я запропонувало посилити обмеження на час новорічних та різдвяних свят на три тижні.
  • За словами голови МОЗ Максима Степанова, під час локдауну влада не зупинятиме громадський транспорт і авіасполучення.
  • Введення локдауну, найімовірніше, відбудеться після святкування Нового року - вже в січні. Президент Володимир Зеленський пояснив вибрані терміни турботою про малий і середній бізнес, оскільки грудень - один з найприбутковіших місяців року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН