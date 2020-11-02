Після поставки "Ремдесивіру" в Україну, він не буде передаватися в аптеки, а буде розподілений в лікарнях і призначатиметься за показаннями під контролем лікаря.

Ще 2 квітня МОЗ запровадило єдиний протокол лікування хворих на COVID-19. Документом рекомендоване застосування декількох препаратів, серед яких «Ремдесивір».

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"Так. Він є у протоколі лікування, який затверджений Міністерством охорони здоров’я. Вже проведені закупівлі і наданий дозвіл МОЗ на його ввезення. Наразі він не буде передаватися в аптеки, а буде розподілений в лікарнях і призначатиметься за показаннями під контролем лікаря", - зазначив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Сегодня".

Після заяви Всесвітньої організації охорони здоров’я, через два дні препарат зареєстровано FDA в США, як перший препарат, який має специфічну дію проти коронавірусної хвороби.

"Препарат є у протоколі лікування, закупка відбулась, а його ефективність оцінюють інші спеціалісти", - зазначив Ляшко.

Довідка УНІАН. Препарат "Ремдесивір" "майже не впливає" на ризик померти через ускладнення COVID-19 і не допомагає швидше одужати. Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала відповідний звіт про дослідження цих ліків. Через кілька днів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на основі власних досліджень вирішили включити "Ремдесивір" як ліки проти коронавірусної хвороби. Задовго до звіту ВООЗ штати викупили 90% вироблених запасів препарату.

Лікування коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН