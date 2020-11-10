Дослідження ефективності Ремдесивіру при лікуванні COVID-19 й досі тривають.

Міністерство охорони здоров’я почало розподіл «Ремдесивіру» по регіонах.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

Степанов нагадав, що препарат використовується у лікуванні пацієнтів з COVID-19.

"Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу", – сказав міністр.

Раніше ВООЗ повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. За даними організації, жодне з ліків, включаючи Ремдесивір, гідроксихлорохін, лопінавір і інтерферон, не вплинуло на шанси пацієнтів на виживання і не знизило випадки використання апаратів штучної вентиляції легенів.

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Що таке Ремдесивір

Ремдесивір належить до класу лікарських засобів, відомих як «нуклеозидні аналоги». Їх широко використовують при лікуванні раку, вірусів і різних інфекцій. Вони нагадують молекули, відомі як нуклеозиди, що природним чином зустрічаються в організмі і є важливими будівельними блоками РНК і ДНК. Деякі віруси «підманюються» до включення аналогів у їхній генетичний матеріал замість реального. Це порушує природну хімію вірусу, тим самим знищуючи його здатність до реплікації і перешкоджаючи його поширенню.

Чи виліковує Ремдесивір від COVID-19

Дослідження ефективності Ремдесивіру при лікуванні COVID-19 й досі тривають, але вже є обнадійливі ознаки того, що він корисний для боротьби з хворобою, і особливо це стосується пацієнтів у критичному стані.

1 травня Управління контролю за продуктами і ліками США (FDA) видало спеціальний екстрений дозвіл на внутрішньовенне застосування препарату дорослим і дітям, госпіталізованим із COVID-19.

Ремдесивір також став першим препаратом, який рекомендувала дозволити використовувати в ЄС Європейська асоціація лікарських засобів для боротьби з коронавірусом.

Ремдесивір в Україні: що відомо

2 квітня МОЗ запровадило єдиний протокол лікування хворих на COVID-19. Документом рекомендоване застосування декількох препаратів, серед яких «Ремдесивір».

Протокол передбачає використання препаратів, які зареєстровані з іншими показаннями або не зареєстровані в Україні, але застосовуються у низці країн світу для лікування окремих груп пацієнтів з коронавірусною хворобою.

19 квітня глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Міністерство охорони здоров'я для лікування хворих на COVID-19 планує закупити «Ремдесивір» у США.

25 червня з'явилася інформація, що Європейське агентство з лікарських засобів офіційно рекомендувало перший препарат для лікування COVID-19 - Veklury (Ремдесивір).

2 жовтня Степанов заявив, що у МОЗ до кінця жовтня планують забезпечити поставку в Україну препарату «Ремдесивір». За словами очільника відомства, цей препарат показав високу ефективність у лікуванні коронавірусної хвороби.

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Автор: УНІАН