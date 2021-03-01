Пацієнтка 13-річна дівчинка народилася з патологією кишечника. Ваду тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання лише погіршили стан.

В клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова провели унікальну операцію. Вперше в Україні робот-хірург Da Vichi прооперував дитину.

Читайте такожУ Львові робот-хірург Da Vinci успішно прооперував першого пацієнта (фото)Про це на сторінці в соцмережі повідомив директор медустанови Олег Самчук. Він розповів, що пацієнтка 13-річна дівчинка народилася з патологією кишечника. Ваду тричі намагалися усунути під час операцій, але складні хірургічні втручання лише погіршили стан. У дитини розвинулася рецидивуюча кишкова спайкова непрохідність. Вона страждала від болю, які супроводжувалися блювотою.

«Численні госпіталізації і медикаментозне лікування тільки тимчасово полегшували стан. Без ще однієї операції дівчинка не просто страждала б, був ризик виникнення гострої кишкової непрохідності та навіть некрозу, а це вже питання життя. Однак усунення спайок відкритим способом, яких вже було три, в подальшому загрожувало виникненням нових, що само по собі не було виходом», — зазначив медик.

За допомогою Da Vinci фахівці зробили три проколи розміром по вісім міліметрів кожен. У черевну порожнину дитини розмістили камеру, яка транслювала на монітор зображення в тривимірній проекції з 20-кратним збільшенням.

Хірург, який сидів за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, мав додатково ще дві «руки» і ліквідував множинні спайки з мінімальною травматизацією здорових тканин. На ліквідацію спайок пішло майже три години.

За словами лікаря, операція пройшла успішно. Ранній післяопераційний період задовільний.

«Дівчинку більше не турбують болі в животі, вона встає з ліжка і вже навіть ходить по коридору. І хоча попереду у нашої пацієнтки ще тривала реабілітація, вона має хорошу перспективу назавжди забути про свою проблему», — додав він.

Робот-хірург Da Vinci

У листопаді 2020 року Львівська лікарня швидкої допомоги отримала сучасний американський апарат для проведення складних операцій — робот-хірург Da Vinci.

Після проходження сертифікації в грудні минулого року першу операцію за допомогою робота провели 50-річному жителю Бродів з діафрагмальної грижею і гастроезофагеальною рефлюксною хворобою.

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Автор: УНІАН