Глава "Медичних закупівель" підкреслив, що в сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, існує значна конкуренція.

Державне підприємство "Медичні закупівлі" зазначає, що для придбання Україною російської вакцини "Спутник V" немає раціональних підстав.

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Про це написав глава "Медичних закупівель" Арсен Жумаділов на своїй сторінці в Facebook.

"Окремо кілька слів про російську вакцину-новачка "Sputnik V"... Московський інститут Гамалії почав розробку одним з останніх, але оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим влітку минулого року. При цьому з третьої фази він досі не вийшов з оприлюдненими результатами", - зазначив він.

Жумаділов підкреслив, що в сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, існує значна конкуренція.

"18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки... Зараз для замовлення російського продукту, в сегменті якого є більш дешеві, більш ефективні, надійні вакцини, немає ніяких раціональних підстав", - зазначив глава ДП.

Вакцина "Супутник V" від коронавірусу в Україні: що відомо

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що "Спутник V" не має шансів отримати дозвіл в Україні. Третя фаза її випробувань далека від завершення.

Раніше депутат Верховної Ради від ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що в Україні російську вакцину від коронавірусу подали на реєстрацію. За його даними, харківська компанія "Біолік" звернулася до МОЗ із заявою ще 30 грудня.

Зазначимо, 8 грудня глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що виробництво "Спутника" можуть налагодити на потужностях "Біоліка". Однак у фармкомпанії тоді спростували підписання відповідних контрактів і отримання трансферних технологій з виробництва вакцини "Спутник V".

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Автор: УНІАН