Раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що харківське фармацевтичне підприємство подало у МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини «Спутник V».

Російська вакцина проти COVID-19 «Спутник V» не пройшла третю фазу клінічних досліджень, а тому не може використовуватись в Україні.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко написав у Facebook.

«Україна використовуватиме лише ті вакцини, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень. Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності», - підкреслив він.

За даними заступника глави МОЗ, на сьогодні вже є вакцини проти COVID-19, дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень.

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«Виходячи з цього, Україна ухвалила рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою», - зазначив він.

При цьому Ляшко наголосив, лише за вищевказаних умов МОЗ допускатиме вакцини до використання в Україні.

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті https://www.clinicaltrials.gov, закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини «Спутник V», заплановано на грудень 2021 року.

Російська вакцина проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Спутник V». Путін також стверджував, що одна з його доньок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна й ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини у 92%.

Сьогодні, 2 січня, ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що харківське фармацевтичне підприємство «Биолік» подало у МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини «Спутник V».

8 грудня глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що виробництво "Супутника" можуть налагодити на потужностях "Біоліка". Проте в фармкомпанії тоді спростували підписання відповідних контрактів та отримання трансферних технологій щодо виробництва вакцини "Супутник V".

У МОЗ повідомляли, що проводять переговори з компанією-виробником вакцини від коронавірусу AstraZeneca та іншими провідними світовими компаніями-виробниками вакцин.

Також Україна має отримати першу партії у кількості 8 млн доз вакцини у рамках глобальної ініціативи COVAX.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

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Автор: Вікторія Токарєва