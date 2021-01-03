Російські розробники пропонують почати клінічні випробування спільної вакцини AstraZeneca і "Спутник V" в Україні.

Розробник російського препарату "Спутник V" - Фонд прямих інвестицій (РФПІ) - хоче почати спільні випробування своєї вакцини і препарату англо-шведської компанії Astrazeneca на території України.

Про це заявив глава Фонду Кирило Дмитрієв в ефірі російського телебачення, пише РБК.

"Ми готові повністю передавати наші технології для виробництва в Україні. Ми також готові навіть почати клінічні випробування в Україні спільної вакцини AstraZeneca і "Спутник V", - сказав Дмитрієв.

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За його словами, в РФПІ дотримуються позиції, що вакцини повинні залишатися поза політичним полем.

Російська вакцина в Україні: що відбувається

2 січня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Харківське фармацевтичне підприємство "Біолік" подало до МОЗ документи на реєстрацію в Україні російської вакцини "Супутник V".

8 грудня глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що виробництво "Супутника" можуть налагодити на потужностях "Біоліка". Однак у фармкомпанії тоді спростували підписання відповідних контрактів і отримання трансферних технологій з виробництва вакцини "Супутник V".

У МОЗ повідомляли, що ведуть переговори з компанією-виробником вакцини від коронавірусу AstraZeneca та іншими провідними світовими компаніями-виробниками вакцин. Там також знову роз'яснили, чому російська вакцина не може використовуватися в Україні.

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Автор: Юрій Годован