На першому етапі в рамках механізму COVAX Україна планує отримати 1 млн 200 тисяч доз майбутньої вакцини від коронавірусу, а загалом - понад 8 млн доз.

Президент України Володимир Зеленський розповів про перший етап вакцинації населення України від COVID-19 і назвав категорії, які матимуть пріоритетність щеплень.

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У відеозверненні, опублікованому у Facebook, Зеленський заявив: «Ні на мить не зупиняється наша протидія розповсюдженню COVID-19. МОЗ провело розмову з представниками COVAX. Це ініціатива щодо глобального доступу країн до вакцини проти коронавірусу. Було визначено поетапний план постачання вакцини в Україну. Перший етап – 1 млн 200 тисяч доз, а загалом Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини».

Президент наголосив, що пріоритет щеплення вакциною від COVID-19 отримають медики, військовослужбовці, вчителі, особи з групи ризику, тобто люди, старші 60 років.

Також, за словами Зеленського, влада збільшує кількість щоденних тестувань, зокрема безкоштовних тестів через мобільні бригади.

«Працюємо, щоб у кожній області забезпечити достатню кількість ліжок та кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів. Робимо все, щоб словосполучення «новий антирекорд» зникло з нашого вжитку і заголовків ЗМІ», - резюмував президент.

Щеплення проти коронавірусу в Україні: що відомо

18 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про надання Україні безкоштовно вакцини від коронавірусу.

За словами Ляшка, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.

Також він повідомив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США).

«Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності попередження розвитку COVID-19», - зауважив він.

Ляшко додав, що у МОЗ поставили перед собою завдання «забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України».

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Автор: Костянтин Гончаров