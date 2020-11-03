Вакцина проти сезонного грипу не захищає від COVID-19, проте істотно зменшує ризик захворіти обома хворобами одночасно, що часто призводить до летального результату.
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Про це пише Апостроф.
В українських клініках кількість бажаючих вакцинуватися від грипу в період пандемії коронавірусу зросла. Лікарі підтримують таку вакцинацію, тому що вона сприяє легшому перебігу хвороби і зменшенню ризику смертності.
"Одночасно дві інфекції можуть протікати набагато важче і обтяжувати один одного. Таким чином, вакцинація до моменту зараження коронавірусом може позитивно сприяти в тому плані, що людина не захворіє на грип", - пояснив лікар-інфекціоніст Віктор Третьяков.
Багато українців вирішили, що поки немає вакцини від коронавірусу, треба допомагати собі тим, що є.
"Від грипу принаймні я можу захиститися... Це вакцина, яка доступна вже багато років. Тобто якщо з короною ми тільки чекаємо, то від цього вже можемо захиститися. І якщо я можу заощадити собі три тижні часу, то чому б це не зробити"", - заявила журналістам одна з відвідувачок клініки, яка проходила вакцинацію.
У МОЗ також рекомендують в цей період вакцинуватися від сезонного грипу. Лікарям щеплення планують робити безкоштовно, для решти громадян - ця послуга платна, оскільки щеплення від грипу не належить до переліку обов'язкових.
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