У ЦОЗ розраховують почати вакцинацію проти COVID-19 на початку весни.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

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Про це розповів в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що фактичні терміни можуть бути змінені в разі затримки з постачанням.

"Орієнтовно розраховуємо почати вакцинацію першого березня. Однак це залежить від того, коли вакцина фізично буде доставлена в Україну. Але ми готуємося таким чином, щоб почати вакцинацію першого березня", - заявив Кузін.

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Вакцина від коронавірусу в Україні:

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення проти COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізніше у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

В. о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або кінці січня 2021 року.

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Автор: УНІАН