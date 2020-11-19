Головний санлікар вказав на "віддалені наслідки пандемії" для України.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко спрогнозував "жахливі наслідки" пандемії для української системи охорони здоров'я.

В ефірі телеканалу «Україна 24» він заявив, зокрема, що через неконтрольоване споживання антибіотиків бактерії можуть стати стійкими до деяких препаратів.Також Ляшко зазначив, що через перезавантаження лікарень пацієнтами з коронавірусом іншим хворобам приділяється менше уваги.

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«Віддалені наслідки пандемії (COVID-19 – ред.) для системи охорони здоров’я будуть жахливі. Антибіотикорезитентність – наслідок неконтрольованого споживання антибіотиків зараз. Онкологія, серцево-судинні – втрата сьогоднішньої діагностики через перенавантаження системи охорони здоров’я», – заявив Ляшко.

Він закликав усі органи влади і чиновників гуртуватися навколо проблеми розповсюдження коронавірусної інфекції.

«Коли кожен раз знімаєте маску в громадських будівлях, кожен раз, коли критикуєте карантин вихідного дня або інші обмежувальні заходи, будете згадувати свої слова потім, через рік-два. Наслідки будуть. Давайте сьогодні гуртуватись і шукати вихід із ситуації. Всі відкриті до діалогу. Гуртуємось - робимо. Підтримка треба сьогодні всім лікарям – вони на передовій. Підтримка потрібна урядовцям. Виключно в єднанні – сила», - зазначив санітарний лікар.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомтсві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк