90% суб'єктів і громадян дотримуються маскового режиму.

Під час дії карантину вихідного дня поліція Київської області перевірила 2016 суб'єктів підприємницької діяльності і склала 278 протоколів.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Небітов в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що 90% суб'єктів і громадян дотримуються маскового режиму.

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"Під час карантину вихідного дня ми створили 237 рейдових груп, в які також залучили 94 співробітників Держпродспоживслужби. В цілому перевірили 2016 суб'єктів підприємницької діяльності, складено 278 протоколів, тобто близько 90% суб'єктів і громадян дотримуються маскового режиму.

Що стосується осіб, які перебувають в місцях громадського користування без масок або з неправильно надягнутими масками. Таких ми виявили 105 осіб, відповідно, 105 постанов було складено. Проводиться профілактична бесіда, і якщо громадянин свідомо не бажає виконувати ті правила, які встановлені урядом, поліцейські притягують його до відповідальності", — сказав він.

Небітов назвав кількість інших порушників карантину.

"За ці вихідні ми залучили до відповідальності співробітників підприємств, установ — 93, ФОПів — 33, водіїв транспортних засобів 7, інших фізичних осіб 93. Також відповідальності не уникли керівники торгівлі — 3, керівники закладів харчування — 7 і керівники розважальних закладів — 3. У більшості випадків громадяни розуміють проблематику", — сказав він.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

Штрафи за неносіння масок в Україні

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за неносіння масок в громадських місцях.

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

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Автор: Андрій Василюк