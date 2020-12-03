Після підтвердження діагнозу "коронавірус" людина має не панікувати, оскільки саме нервове перенапруження є причиною більшості хвороб.
Про це написав у Facebook лікар-невропатолог Євген Скрипник.
"Що цікаво, за 9 місяців 2020 року померло в Україні 378 315 чоловік (це офіційні дані Державної служби статистики України), від коронавірусу померло з цієї кількості 0,6%!!! Тобто смертність 0,6%!!! За 9 місяців від хвороб серцево-судинної системи - померло 256 тисяч", - повідомив лікар.
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За його словами, після отримання позитивного тесту варто звернутися до сімейного лікаря, пити багато води й намагатися не збивати температуру, якщо вона менш ніж 38,5. Лікар також закликав не робити поспішно комп'ютерну томографію легенів без призначення лікаря.
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"КТ легенів - не лікує! Тільки бачите відсоток ураження легенів і паніка посилюється", - пояснив Скрипник.
Він також нагадав про необхідність користуватися пульсометром і не забувати про маску, соціальну дистанцію та миття рук.
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