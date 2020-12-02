45% респондентів вважають запроваджені владою обмежувальні заходи оптимальними, 30% – вважають їх надто м’якими.

62% опитаних громадян України не задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, і лише 34% – задоволені.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада.

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"34% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського у боротьбі з епідемією коронавірусу, 62% – не задоволені. Діяльністю Міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 28%, не задоволені – 68%. Роботою Міністерства внутрішніх справ задоволені 28%, не задоволені – 60%, не змогли оцінити – 12%. Найбільше серед органів центральної влади опитані не задоволені роботою Кабінету міністрів (72%) та Верховної ради (78%)", - йдеться в повідомленні соціологічної групи.

Зокрема, 59% опитаних часто слідкують за новинами про коронавірус, 21% – роблять це інколи, 11% – рідко. 8% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку та жінки.

Згідно з результатами опитування, 45% респондентів вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом. 30% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки, надто жорсткими. За два тижні дещо зросла кількість тих, хто вважає дії влади надто м’якими.

Крім того, 36% опитаних оцінили свій емоційний стан за останній тиждень як спокійний, 33% – як напружений. За останні два тижні показники напруженості дещо зросли. Вищий рівень тривожності фіксується серед жінок, старших людей, а також тих, хто частіше відслідковують новини про коронавірус.

Як проводили опитування

Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитано 2500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш як 2,0%.

Карантин в Україні

11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 листопада.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

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Автор: Костянтин Гончаров