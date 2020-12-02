У Кабміні вирішують, як "найбільш збалансовано" посилити карантин

Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження або раніше.

Кабінет міністрів наразі напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Читайте такожУ Києві за добу виявили більше 1700 нових хворих на коронавірус Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. "Наразі Кабінетом міністрів напрацьовується найбільш збалансоване рішення стосовно можливого поширення або посилення карантинних обмежень. Згідно з законом, уряд повідомить про рішення за 7 днів до їх запровадження або раніше", - сказав прем'єр. Посилення карантину в Україні 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, в тому числі готелів (крім виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 листопада.

Сьогодні Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не продовжуватиме дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

Сьогодні, 2 грудня, Шмигаль повідомив, що карантин вихідного дня Кабмін не продовжуватиме. На території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Леся Лещенко

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