Зеленський підписав закон, згідно з яким в Україні вводиться штраф за неносіння маски в громадських місцях - до 255 гривень.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження штрафів за неносіння масок в громадських місцях.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави підписав закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX, який Верховна Рада ухвалила 6 листопада.

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Що зі штрафами

Згідно з документом, громадян без захисних масок або респіраторів у громадських місцях (зокрема транспорті) каратимуть штрафами від 170 до 250 гривень.

Як штрафуватимуть

Відтепер українців без захисних масок на обличчі зможуть штрафувати одразу на місці – на вулиці, у приміщеннях чи транспорті. Раніше протоколи передавали в суд, а потім тільки вирішували, чи накладати на громадян штраф. Тому, згідно з судовими даними, лише 4% порушників були покарані за цією системою.

Хто буде штрафувати

А ось штрафувати будуть не тільки правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування, бо саме на останніх покладається здійснення контролю за протиепідемічними заходами.

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Автори: Яна Ставська, Костянтин Гончаров