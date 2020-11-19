Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження штрафів за неносіння масок в громадських місцях.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Глава держави підписав закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX, який Верховна Рада ухвалила 6 листопада.
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Що зі штрафами
Згідно з документом, громадян без захисних масок або респіраторів у громадських місцях (зокрема транспорті) каратимуть штрафами від 170 до 250 гривень.
Як штрафуватимуть
Відтепер українців без захисних масок на обличчі зможуть штрафувати одразу на місці – на вулиці, у приміщеннях чи транспорті. Раніше протоколи передавали в суд, а потім тільки вирішували, чи накладати на громадян штраф. Тому, згідно з судовими даними, лише 4% порушників були покарані за цією системою.
Хто буде штрафувати
А ось штрафувати будуть не тільки правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю, а також представники органів місцевого самоврядування, бо саме на останніх покладається здійснення контролю за протиепідемічними заходами.
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