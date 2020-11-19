За перебування у громадських місцях без маски тепер можна отримати штраф на 255 гривень.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на підписання президентом закону про запровадження штрафів за неносіння масок в громадських місцях, заявивши, що це не забаганка, оскільки носіння засобів захисту – єдиний шлях захистити здоров‘я.

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Про це він написав у Facebook.

«Дуже вдячний президенту та Верховній Раді за це рішення. Адже кількість нових випадків COVID-19 за останню добу становить вже понад 13 тисяч», - заявив він.

За словами міністра, команда МОЗ дуже довго наполягала на введенні штрафів за неносіння маски у публічних місцях, адже «це не забаганка ВООЗ, МОЗ, президента, прем‘єр-міністра чи моя особиста».

«Маска - це єдиний шлях захистити здоров‘я: своє та своїх близьких», - наголосив Степанов.

Введення штрафів за відсутність маски

19 листопада, президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за неносіння масок в громадських місцях.

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

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Автор: Костянтин Гончаров