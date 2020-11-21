Верховна Рада приняла закон про адміністративну відповідальність за перебування без маски у громадських місцях.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким українці будуть нести адміністративну відповідальність за відсутність маски на обличчі. Закон був принятий Верховною Радою і почне діяти з 21 листопада. Законопроект має сприяти підвищенню соціальної відповідальності громадян і знизити темпи зараження коронавірусом.

За що будуть штрафувати

Згідно з текстом законопроекту, адміністративне покарання передбачається в таких випадках:

за відсутність маски в громадському місці;

в громадському місці; за неправильне носіння маски (маска має повністю закривати нижню частину обличя, рот і ніс);

(маска має повністю закривати нижню частину обличя, рот і ніс); за носіння самостійно пошитих масок.

Якою буде сума штрафу

Штраф за перше порушення закону становить 170 гривень. За повторне порушення громадянин заплатить 255 гривень.

Де будуть штрафувати

Носити маски потрібно в будь-яких громадських місцях, до яких зокрема належать всі заклади харчування, спортивні заклади, громадський транспорт. Повний перелік громадських місць можна знайти в посиланні.

Хто буде штрафувати

Штрафи за відсутність маски можуть накладати органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Заплатити штраф потрібно буде відразу на місці здійснення правопорушення. Закон не передбачає необхідність передачі протоколу до суду перед накладання штрафу, як це було раніше.

Сплатити штраф можна буде за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Оскаржити штраф можна в суді протягом 10 днів.

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Автор: Катерина Пулатова