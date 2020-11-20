Юрист зазначив, що з одягненими масками у громадських місцях мають бути також діти.

Штрафи за відсутність захисних масок в Україні правоохоронці мають право виписувати і громадські споруди, будівлях, транспорті. Натомість, згадування про вулицю як про громадське місце в законі немає.

Про це сказав адвокат Сергій Бурлаков в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що з одягненими масками у громадських місцях мають бути також діти.

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"Штрафуватимуть за відсутність маски в громадських місцях. Які це місця? Мова йде про громадські споруди, будівлі, транспорт. Згадування про вулицю як про громадське місце в законі немає. Тому якщо мама з дітьми піде в магазин без маски, то її оштрафують. А що стосується неповнолітніх дітей, то їх не будуть штрафувати. Але запобіжні заходи не завадять по відношенню до людей, якщо не торкатися юридичної точки зору", — сказав він.

За словами адвоката, шукати прийоми, щоб порушувати обмеження і не платити штраф, немає сенсу.

"Введення штрафу призведе до маси конфліктних ситуацій. Але мова не йде про те, щоб не платити штраф. Мова про те, що така проста річ, як носіння маски, може допомогти зупинити поширення вірусу. Тому мені здається, що шукати якісь хитрощі, щоб не платити штраф... Все просто — не порушувати. Невже так складно надіти маску, заходячи до кафе чи магазину? Інше питання, коли створюються умови, щоб юридичні особи порушували, і ми бачили ще навесні фактично провокації з боку правоохоронних органів. Але зараз мова йде про банальне дотримання простих заходів, які допоможуть уникнути захворювання", — сказав він.

Бурлаков додав, що штрафувати порушників можуть насамперед поліцейські. Подібні дії інших організацій, наприклад, "Муніципальної варти", можуть спричинити конфліктні ситуації.

Штрафи за неносіння масок в Україні

19 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 6 листопада закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19, яким запроваджуються штрафи за неносіння масок в громадських місцях.

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

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Автор: Андрій Василюк