Міністр додав, що у випадку появи симптомів COVID-19 треба негайно зв’язуватися зі своїм сімейним лікарем.

Госпіталізація хворих на коронавірус може відбуватися лише за показаннями й направленням лікаря. В інших випадках громадянам радять дослухатися до порад медиків і лікуватися вдома.

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Про це на брифінгу 6 листопада розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Будь-яка госпіталізація має відбуватися виключно за показаннями. Це і безпека вашого здоров’я, тому що будь-яка лікарня має так звану «внутрішню лікарняну інфекцію». І якщо у вас немає показань для госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома», – сказав він.

Глава МОЗ наголосив, що до 80% усіх інфікованих COVID-19 в Україні мають легкий перебіг вірусу, тому вони не потребують госпіталізації.

«Хочу госпіталізуватися»… Це такий вислів… Лікарня – це ж не санаторій, коли людина просто хоче госпіталізуватися. Це має відбуватися виключно за показаннями та по встановленому діагнозу лікарем і по його направленню», – зазначив Степанов.

Також міністр нагадав симптоми у хворих з підозрою або підтвердженим COVID-19, поява яких потребує амбулаторного лікування:

частота дихання 10 або понад 30 дихальних рухів

сатурація при вимірюванні аксіометром менш ніж 92

порушення свідомості

супутня патологія

Водночас міністр додав, що у випадку появи симптомів COVID-19 треба негайно зв’язуватися зі своїм сімейним лікарем.

«За ваше лікування держава сплачує кошти», – пояснив Степанов.

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Автор: Яна Ставська