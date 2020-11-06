Госпіталізація хворих на коронавірус може відбуватися лише за показаннями й направленням лікаря. В інших випадках громадянам радять дослухатися до порад медиків і лікуватися вдома.
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Про це на брифінгу 6 листопада розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Будь-яка госпіталізація має відбуватися виключно за показаннями. Це і безпека вашого здоров’я, тому що будь-яка лікарня має так звану «внутрішню лікарняну інфекцію». І якщо у вас немає показань для госпіталізації, то безпечніше лікуватися вдома», – сказав він.
Глава МОЗ наголосив, що до 80% усіх інфікованих COVID-19 в Україні мають легкий перебіг вірусу, тому вони не потребують госпіталізації.
«Хочу госпіталізуватися»… Це такий вислів… Лікарня – це ж не санаторій, коли людина просто хоче госпіталізуватися. Це має відбуватися виключно за показаннями та по встановленому діагнозу лікарем і по його направленню», – зазначив Степанов.
Також міністр нагадав симптоми у хворих з підозрою або підтвердженим COVID-19, поява яких потребує амбулаторного лікування:
- частота дихання 10 або понад 30 дихальних рухів
- сатурація при вимірюванні аксіометром менш ніж 92
- порушення свідомості
- супутня патологія
Водночас міністр додав, що у випадку появи симптомів COVID-19 треба негайно зв’язуватися зі своїм сімейним лікарем.
«За ваше лікування держава сплачує кошти», – пояснив Степанов.
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