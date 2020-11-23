За словами доктора, найважче хвороба протікає у людей з діабетом та надмірною вагою.

Головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів про перші ознаки COVID-19, перебіг хвороби та кому з пацієнтів найскладніше.

Читайте такожУ Кабміні назвали ключову умову для запровадження тотального карантинуПро це він написав у себе на сторінці в Facebook.

"Це вже не просто частина нашого життя, причина смертей наших близьких, друзів і наш страх. "Швидкі" людей привозять цілими сім'ями. Понад 500 загиблих у Дніпропетровській області", – зазначив він.

За його словами, важливо звертати увагу, коли людині починає не вистачати кисню.

"Перші ознаки можуть проявляти себе у вигляді запаморочення, неможливості здійснювати звичні навантаження, наполегливого сухого кашлю, який не проходить, температури та болю в м'язах. Далі загальмованість, сонливість, невмотивована агресія. Для пацієнта реальні критерії оцінки – температура, вимірювання пульсу та артеріального тиску", – додав лікар.

Як зазначив Риженко, найстрашніше, що вірус провокує утворення тромбів: "Згустки крові утворюються у венах ніг, викликаючи тромбофлебіт, в судинах головного мозку – призводить до інсультів, в серці – як наслідок інфаркти".

"Коронавірус захопив хірургію, кардіологію, неврологію, з жіночого відділення витіснив гінекологію. Важче вірус протікає у хворих з діабетом, ризик ускладнень підвищується в кілька разів. У багатьох пацієнтів надмірна вага призводить до порушення дихання і часто є причиною смерті", – зазначив Сергій Риженко.

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Автор: Катерина Шварц