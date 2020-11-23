Серед хворих - голова парламенту Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук.

На COVID-19 нині хворіє 27 народних депутатів і 34 працівника Апарату Верховної Ради.

Читайте такожВ РНБО спрогнозували, коли від COVID-19 можна буде вакцинувати "всю країну"

Про це у Facebook повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"На жаль, станом на 23 листопада на COVID-19 хворіє 27 народних депутатів і 34 працівники Апарату ВРУ. Ми бажаємо нашим колегам і всім, хто зараз хворіє, якнайшвидшого одужання", - написала вона.

Коронавірус у Верховній Раді

11 листопада голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19. Він перебуває на самоізоляції і працює віддалено.

12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

Верховна Рада з 18 до 20 листопада скасувала пленарні засідання, оскільки захворіли багато депутатів та працівників апарату.

На поточному тижні депутати працюють з виборцями, а пленарний тиждень має розпочатися у вівторок, 1 грудня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк