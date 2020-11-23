У ВР розповіли про кількість хворих на коронавірус / Фото УНІАН, Андрій Кримський
На COVID-19 нині хворіє 27 народних депутатів і 34 працівника Апарату Верховної Ради.
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Про це у Facebook повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк.
"На жаль, станом на 23 листопада на COVID-19 хворіє 27 народних депутатів і 34 працівники Апарату ВРУ. Ми бажаємо нашим колегам і всім, хто зараз хворіє, якнайшвидшого одужання", - написала вона.
Коронавірус у Верховній Раді
- 11 листопада голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19. Він перебуває на самоізоляції і працює віддалено.
- 12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.
- Верховна Рада з 18 до 20 листопада скасувала пленарні засідання, оскільки захворіли багато депутатів та працівників апарату.
- На поточному тижні депутати працюють з виборцями, а пленарний тиждень має розпочатися у вівторок, 1 грудня.
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