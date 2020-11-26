За словами волонтера, в аптеках ОРДЛО неможливо навіть знайти вітаміни.

На окупованих територіях Донбасу місцеві "адміністрації" приховують масштаби епідемії коронавірусної інфекції.

Про це в ефірі Апостроф TV заявив виконавчий директор благодійного фонду "Схід SOS" Костянтин Реуцький. За його словами, ще недавно COVID-19 заперечували на рівні керівників так званих "урядів".

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"Ситуація запущена була настільки, що зараз епідемія розвивається лавиноподібно. Але "офіційні цифри" тамтешні нам нічого не скажуть, оскільки тестування там фактично немає. Існуючі лабораторії ледь забезпечують десь третину від потреби. Всім хворим ставлять діагнози ГРВІ та пневмонія, але з пневмоніями щодня в лікарні на окупованій території потрапляють сотні людей", - розповів Констатнін Реуцький.

Зараз на Донбасі лікарні переповнені, пацієнти лежать в коридорах та інших непристосованих для цього приміщеннях. Бракує лікарів, тому до лікування хворих активно залучаються студенти місцевих медичних вузів. Бракує ліків, не вистачає обладнання.

"Що стосується ліків, то їх там немає і в аптеках. Складно купити не тільки ліки або противірусні препарати, складно купити навіть банальні вітаміни. Як гірко жартують мої луганські друзі, лікуватися доводиться подорожником", - повідомив волонтер.

За словами місцевих медиків, реальна смертність приховується і може досягати 9%. Пневмонія для багатьох місцевих жителів - це майже вирок.

"На сполох б'ють навіть ті засновники так званих "республік". Вони закликають Росію допомогти, проте Росія допомагати не поспішає, оскільки зайнята своїми проблемами", - описав складну ситуацію з епідемією коронавірусу на Донбасі Реуцький.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Станом на ранок 26 листопада в Україні вперше зафіксували понад 15 тисяч випадків COVID-19 за добу.

За весь час пандемії в Україні захворіли 677189 осіб, одужали 317395 осіб. Зафіксовано летальних випадків – 11717. Проведено ПЛР-тестувань – 4373 786.

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Автор: Андрій Василюк