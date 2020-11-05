Лікарка-інфекціоніст вважає, що самі медики вплинути на цю ситуацію з коронавірусом не можуть.

Стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Україні відбувається через легковажне ставлення громадян до засобів соціального захисту.

Таку думку висловила лікарка-інфекціоніст Тетяна Логінова в ефірі телеканалу «Україна-24». Вона вважає, що самі лікарі вплинути на цю ситуацію не можуть.

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«Ми бачимо, що маски - нижче носа, люди заходять в транспорт без маски, а потім починають її судорожно шукати. Це все призводить до того, що вірус нестримно розмножується, і самі лікарі вплинути на цю ситуацію не можуть. Все залежить від свідомості громадян. Я б хотіла порадити роботодавцям зробити розосередження по часу, щоб знизити навантаження на громадський транспорт. Наприклад, частина працівників приходить на 8:00, частина - на 8:30 і так далі. Таким чином ми в кілька разів знизимо потік людей, які користуються транспортом», - заявила лікар.

Вона також наголосила, що 10 тис. хворих на коронавірус COVID-19 на добу - це вже занадто велике число для системи охорони здоров'я.

«Це вже важко, з великими труднощами вже витримує система, це вже забагато», - зазначила Логінгова.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

Минулої доби в Україні зафіксовано 9 тис. 850 нових випадків коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 430 тис. 467; померли 7 тис. 924; одужали – 184 тис. 782 особи.

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Автор: Андрій Василюк