Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав «генератором слів» звинувачення депутатки від «Голосу» Ольги Стефанишиної у провалі до підготовки до пандемії.
Перепалка між главою МОЗ і нардепом сталася в прямому ефірі Україна 24.
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Депутатка нагадала про проблему з кисневим забезпеченням лікарень і звинуватила у цьому Степанова.
«Адже він не робив нічого, 9 місяців людина перебуває на посаді. Вже можна всі лікарні обладнати кисневими точками… У вас була можливість, гроші, готувати лікарні все літо. Та ви цього не робили, бо ви не могли на цьому нажитися… На превеликий жаль, ви маєте піти у відставку», – дорікнула Стефанишина.
У відповідь міністр назвав слова депутатки «генератором слів» і заявив, що вона – невихована.
«У нас найменший показник летальності серед європейських країн. І мені будуть казати, що ми щось не зробили?! Ми зробили більше, ніж теоретично могли зробити. Уявляю, в якому б стані ми перебували, якби ця особа (Стефанишина) перебувала в Міністерстві охорони здоров'я», – відрізав глава МОЗ.
Це не перша суперечка між Степановим і Стефанишиною. Раніше вони поскандалили під час засідання Ради. Тоді депутатка теж закликала главу міністерства подати у відставку.
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