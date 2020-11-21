Це не перша суперечка між Степановим і Стефанишиною.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав «генератором слів» звинувачення депутатки від «Голосу» Ольги Стефанишиної у провалі до підготовки до пандемії.

Перепалка між главою МОЗ і нардепом сталася в прямому ефірі Україна 24.

Читайте такожВідсьогодні в Україні штрафуватимуть за відсутність маски: як і за що будуть штрафувати

Депутатка нагадала про проблему з кисневим забезпеченням лікарень і звинуватила у цьому Степанова.

«Адже він не робив нічого, 9 місяців людина перебуває на посаді. Вже можна всі лікарні обладнати кисневими точками… У вас була можливість, гроші, готувати лікарні все літо. Та ви цього не робили, бо ви не могли на цьому нажитися… На превеликий жаль, ви маєте піти у відставку», – дорікнула Стефанишина.

У відповідь міністр назвав слова депутатки «генератором слів» і заявив, що вона – невихована.

«У нас найменший показник летальності серед європейських країн. І мені будуть казати, що ми щось не зробили?! Ми зробили більше, ніж теоретично могли зробити. Уявляю, в якому б стані ми перебували, якби ця особа (Стефанишина) перебувала в Міністерстві охорони здоров'я», – відрізав глава МОЗ.

Це не перша суперечка між Степановим і Стефанишиною. Раніше вони поскандалили під час засідання Ради. Тоді депутатка теж закликала главу міністерства подати у відставку.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська