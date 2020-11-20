Нардеп відзначила, що для України важливо отримання 8 млн доз безкоштовно.

В бюджеті на 2021 рік закладено 2 млрд гривень на закупівлю для українців вакцини від коронавірусу.

Про це заявила депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа в ефірі каналу "Україна 24". Вона відзначила, що для України важливо отримання 8 млн доз безкоштовно.

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"У рамках цього механізму (COVAX - ред.) Україна отримає безкоштовно 8 млн доз, і, крім цього, в бюджеті на 2021 рік закладено 2 млрд гривень на закупівлю вакцини окремо від цих 8 млн доз. І одна доза може коштувати близько 7 доларів. Ми серед країн Латинської Америки, ми дійсно бідна країна, і для нас ці безкоштовні дози важливі. Якщо у нас буде можливість збільшувати суму, якщо ми зможемо купити більше, ми цю суму збільшимо як парламент", — сказала вона.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомтсві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк