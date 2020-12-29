Станом на 29 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 6 тисяч 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус_інфо".Читайте такожУ Києві планують створити центр зберігання вакцин проти COVID-19
Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 298 осіб, летальних випадків – 232, одужало – 16 тис. 106 людей.
Зазначається, що за добу здійснено 43 тисячі 585 тестувань (методом ПЛР – 25 тис. 965, методом ІФА – 17 тис. 620).
За весь час пандемії в Україні:
🔺захворіло – 1 млн 37 тис. 362 особи;
🔺одужало – 681 тис. 835 осіб;
🔺летальних випадків – 18 тис. 81 людина.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.
"Коронавірусна" статистика за попередню добу
В Україні за добу 27 грудня підтвердили 4 тисячі 385 випадків коронавірусної хвороби.
Тоді захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник. Госпіталізували в неділю 1 тис. 588 осіб, а померли внаслідок коронавірусу 75 українців. Одужати вдалося 7 тис. 191 пацієнту.
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