Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Таким чином, загальна кількість доз, що надаються, може сягнути 16 млн.
Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він уточнив, що додаткові 8 млн доз - це поки "потенційна можливість".
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«Україна може розраховувати щонайменше на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними (ВООЗ, - ред.) перемовини для того, щоби збільшити цю кількість доз. Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз — ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів — це стовідсоткова гарантія, 16 — це потенційна можливість», — пояснив він.
Разом з вакцинами Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки, додав Ляшко.
Вакцина від коронавірусу: коли буде в Україні?
- Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією Pfizer домоглися в третій фазі випробувань вакцини високого показника ефективності. У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.
- Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.
- Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.
- В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.
- 18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.
- В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
- У Великій Британії вже почали вакцинацію від коронавірусу.
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