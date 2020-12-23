Головний санлікар уточнив, що додаткові 8 млн доз - це поки "потенційна можливість".

Україна може безкоштовно отримати додаткові 8 млн доз вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX на додачу до вже гарантованих восьми мільйонів. Таким чином, загальна кількість доз, що надаються, може сягнути 16 млн.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він уточнив, що додаткові 8 млн доз - це поки "потенційна можливість".

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«Україна може розраховувати щонайменше на 8 мільйонів доз вакцини, тобто це розрахована кількість доз відповідно до 20% всього населення. Ми продовжуємо з ними (ВООЗ, - ред.) перемовини для того, щоби збільшити цю кількість доз. Все залежатиме від загальної вартості вакцин, які потрапляють у портфель COVAX. Є потенційна можливість, що Україні за цим механізмом дадуть 16 мільйонів доз — ми це проговорюємо, але поки що гарантій немає. 8 мільйонів — це стовідсоткова гарантія, 16 — це потенційна можливість», — пояснив він.

Разом з вакцинами Глобальний альянс з вакцин та імунізації також поставить в Україну шприци та бокси біологічної безпеки, додав Ляшко.

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Автор: Андрій Василюк