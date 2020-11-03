Степанов висловив сподівання, що українці почнуть дотримуватися усіх правил та рекомендацій МОЗ, які встановлені в нашій країні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі у МОЗ не розглядають питання розгортання мобільних моргів у зв’язку з пандемією COVID-19.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час щоденного онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

На запитання, чи планується в Україні розгортання мобільних моргів, він відповів: «На цю мить ми таке питання навіть не розглядали. Ми все ж таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися усіх правил, які встановлені в нашій країні, дотримуватись рекомендацій МОЗ, і ми не перейдемо той рубіж, коли кількість померлих така, що морги не справляються і що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів».

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Автор: Костянтин Гончаров