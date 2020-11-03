Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі у МОЗ не розглядають питання розгортання мобільних моргів у зв’язку з пандемією COVID-19.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час щоденного онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції в Україні.
На запитання, чи планується в Україні розгортання мобільних моргів, він відповів: «На цю мить ми таке питання навіть не розглядали. Ми все ж таки дуже віримо, що українці почнуть дотримуватися усіх правил, які встановлені в нашій країні, дотримуватись рекомендацій МОЗ, і ми не перейдемо той рубіж, коли кількість померлих така, що морги не справляються і що ми вимушені думати про розгортання мобільних моргів».
Смертність через коронавірус: що відомо
- В Україні станом на ранок 3 листопада зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 411 093 осіб; померли 7 532; одужали – 168 868 осіб.
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