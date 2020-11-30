У лікарні відключили світло, проте жоден з двох електрогенераторів використано не було.

У районній лікарні Жовкви на Львівщині, де через зупинку апаратів ШВЛ загинули двоє пацієнтів з коронавірусом, працює спеціальна комісія, яка з'ясовує обставини трагедії. Втім, рідні померлих кажуть про лікарську помилку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами сина померлої жінки, його мати занедужала три тижні тому, але прогноз лікарів був позитивний: вони давали надію на одужання.

"Лікарка зі мною спілкувалася, казала, що мама йде на покращення, вже усміхається, навіть зі мною спілкувалася телефоном. Вона просто задихнулася і серце зупинилося. То є недбалість, халатність. Я би хотів, щоб люди понесли відповідальність за це, були покарані", - каже Василь Саджениця.

Світло в лікарні, за даними енергетиків, відключили через поломку в мережах. Потрібний був ремонт обладнання, тому підстанцію відімкнули від енергопостачання. За їхніми словами, про відключення попереджали заздалегідь. Чи так це, перевірятиме комісія.

Слідчі встановили, що на момент відключення лікарня мала два електрогенератори. Син померлої пацієнтки не розуміє, чому жоден з них не було використано.

Читайте такожСтепанов анонсував регулярні перевірки лікарень по всій Україні після трагедії у Жовкві

У лікарів - своє пояснення. "Генератор був у гаражному приміщенні. Думали, що відновиться постачання швидше. Було троє пацієнтів на ШВЛ, один залишився живий. Пацієнти вкрай важкі. Жінка була перебувала місяць на ШВЛ. Ви розумієте, що людина може померти інколи сама по собі", - каже заступник головного лікаря Жовківської ЦРЛ Володимир Боровик

У лікарні кажуть, що світла не було 45 хвилин. На акумуляторі ШВЛ працює близько 20 хвилин. Щойно акумулятор розрядився, то робили штучне дихання вручну за допомогою подушки. Чому генератор не стояв напоготові, спитати нема в кого. Головний лікар нині перебуває на лікарняному.

У поліції кажуть, що медики приховали смерть пацієнтів через відключення світла. За фактом службової недбалості відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання за такий злочин - це вісім років в'язниці.

НС у Жовківській ЦРЛ на Львівщині

27 листопада в Жовківській ЦРЛ на Львівщині було відсутнє електропостачання з 17:50 до 19:10. У цей час в реанімаційному відділенні померли двоє місцевих жителів віком 61 і 66 років, підключені до апаратів ШВЛ. Попередня причина смерті – дихальна недостатність.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 119 (вбивство через необережність) КК України.

29 листопада глава МОЗ Максим Степанов заявив, що через смерть пацієнтів у Жовківській ЦРЛ в усіх лікарнях України перевірять обладнання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН