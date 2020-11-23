Останніми тижнями у столиці збільшилась кількість летальних випадків від коронавірусу. Найчастіше помирають люди у віці за 65 років.

В останні тижні в столиці збільшилася кількість летальних випадків від коронавірусу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це столичний міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2 тис. 069 хворих на коронавірус, із них 26 дітей. У тяжкому стані перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1 тис. 092 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих", - сказав Кличко.

Він зазначив, що останніми тижнями у столиці збільшилась кількість летальних випадків від коронавірусу.

«За статистикою, найбільше людей помирають у віці за 65 років - це 71%, а також у віці від 50 до 65 років – це 23%. Це, в основному, пацієнти, що мають супутні патології: цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення», - підкреслив мер.

Кличко також повідомив, що з початку у столиці внаслідок ускладнень від COVID-19 померли 496 жінок та 647 чоловіків.

Посилаючись на дані медиків, мер зауважив, що серед тих, у кого внаслідок хвороби виникають ускладнення, також люди, які пізно звертаються по медичну допомогу.

Коронавірус: важливо знати кожному

«Не в лікарню, а навіть до сімейного лікаря чимало людей звертаються тільки на 7-8 день після перших симптомів захворювання. Тим самим втрачають дорогоцінний час. Перш за все, при перших симптомах коронавірусу треба поінформувати свого сімейного лікаря. Сімейний лікар повинен опитати пацієнта і, за наявності симптомів COVID-19, направити до нього мобільну бригаду, яка візьме зразки на ПЛР-тест», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що лікарі закликають не займатися самолікуванням і не приймати ліків, які не застосовують при вірусному захворюванні.

Коронавірус в Києві

У Києві за минулу добу коронавірус виявили у 1212 осіб, 20 хворих померли.

З початку пандемії коронавірус забрав життя 1143 киян, загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні в столиці 60218.

У Києві на стаціонарному лікуванні перебувають понад 2 тис. хворих COVID-19, з них у важкому стані - майже 1,1 тис.

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Автор: Інна Андаліцька