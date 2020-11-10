Місто страждає від нестачі медпрацівників, але кількість хворих лише зростає.

Медики інфекційних госпіталів Мелітополя розповіли, в яких умовах їм доводиться працювати заради порятунку коронавірусних пацієнтів. Співробітники лікарень носять закриту екіпіровку і не можуть сходити в туалет під час своєї зміни.

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Про це йдеться в матеріалі «РИА Мелітополь». Зазначається, що всього в Мелітополі два інфекційних госпіталі. Один розташований в будівлі колишнього дитячого санаторію, другий - на базі першої міської лікарні.

Так, перед входом в "червону зону" з хворими медикам доводиться одягатися в захисні костюми. Вони одноразові і не пропускають повітря. Під нього надівається одноразовий бавовняний костюм, такі носять хірурги. Після зняття костюмів спідню білизну можна викручувати, особливо влітку.

«У нас була така проблема забезпечення лікарів спідньою білизною – трикотажною, що вбирає вологу. Нам допомагала одна громадська організація: постачала футболки та спідню білизну. Зараз теж шиють одяг. Перш ніж одягатися в костюм, потрібно надіти на себе саме таку білизну», - розповіла начальник Мелітопольського міськздороввідділу Лариса Саприкіна.

У небезпечну зону не можна брати будь-які особисті речі (ключі, телефони та інше), оскільки вірус можна винести і на них. З червоної зони після зміни медики виходять в "шлюз" - проміжну між брудною і чистою зонами кімнату. У ній на стіні висять пам'ятки, як правильно надягати і знімати захисні костюми. Старша медсестра контролює цей процес. Особливо, якщо лікар - новачок.

Використані костюми піддаються дезобробці та утилізації - їх відправляють в спеціальні мішки або бокси. Потім їх забирає підприємство, яке виграло тендер на утилізацію.

Лікарі працюють змінами тривалістю в 4 години. Весь цей час вони не можуть піти в туалет, бо це ризик заразитися. Терплять і працюють. Іноді при великому напливі пацієнтів доводиться працювати понад зміни.

Ще один мінус - робота в окулярах і масках. Окуляри запотівають і до цього треба звикнути.

Від постійного носіння маски з'являється висип на обличчі.

"Жінки-медики просто плачуть, коли дивляться в дзеркало. Вони вже забули, що таке косметика, так як постійно в масках. Плюс на обличчі висип", - розповіла Саприкіна.

Зазначається, що сьогодні в місті дефіцит медичних працівників, адже медики і самі хворіють. У міській владі зізнаються - персонал на другий інфекційний госпіталь зібрали з натяжкою. Якщо ж доведеться відкривати ще один - знайти медиків буде складно.

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Автор: Дмитро Захаров