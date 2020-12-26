З початку пандемії у столиці зареєстровано понад 106,4 тис. підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

У Києві за добу виявили 408 нових випадків COVID-19, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 13 осіб.

Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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«408 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 13 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1829 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 106 тис. 486», - написав він.

Так, учора захворіли 229 жінок віком від 23 до 94 років, 146 чоловіків віком від 19 до 88 років, 14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.

До лікарень госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 тис. 130 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83 та в Оболонському районі — 45 випадків.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіли 1019876 осіб, померли - 17 тис. 702. Минулої доби коронавірус підтвердили у 7 тис. 709 українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу була зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

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Автор: Вікторія Токарєва