У Києві за добу виявили 408 нових випадків COVID-19, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 13 осіб.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у своєму Телеграм-каналі.
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«408 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 13 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1829 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 106 тис. 486», - написав він.
Так, учора захворіли 229 жінок віком від 23 до 94 років, 146 чоловіків віком від 19 до 88 років, 14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 16 медиків.
До лікарень госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужала за минулу добу 161 людина. Усього коронавірус подолали 37 тис. 130 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському — 83 та в Оболонському районі — 45 випадків.
Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіли 1019876 осіб, померли - 17 тис. 702. Минулої доби коронавірус підтвердили у 7 тис. 709 українців.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу була зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.
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