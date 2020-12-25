11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу, 24 грудня. При цьому одужало - 15 337 осіб.
Як повідомляє Telegram-канал МОЗ України "Коронавірус_інфо", зокрема, захворіли 484 дитини та 388 медпрацівників.
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Статистика щодо коронавірусу в Україні за 24 грудня:
- госпіталізовано – 2 739 осіб;
- летальних випадків – 186;
- одужало – 15 337 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 58 874 (зокрема методом ПЛР – 37 873, методом ІФА – 21 001).
Статистика щодо коронавірусу в Україні за весь час пандемії:
- захворіло – 1 012 167 осіб;
- одужало – 646 772 особи;
- летальних випадків – 17 581;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 428 825.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690) та Харківській (629) областях.
Статистика коронавірусу по регіонах України:
м. Київ – 106 078 випадків;
Вінницька область – 21 698 випадків;
Волинська область – 32 149 випадків;
Дніпропетровська область – 55 680 випадків;
Донецька область – 34 225 випадків;
Житомирська область – 37 848 випадків;
Закарпатська область – 27 650 випадків;
Запорізька область – 50 805 випадків;
Івано-Франківська область – 42 611 випадків;
Київська область – 56 374 випадки;
Кіровоградська область – 8 149 випадків;
Луганська область – 9 725 випадків;
Львівська область – 58 875 випадків;
Миколаївська область – 28 805 випадків;
Одеська область – 67 934 випадки;
Полтавська область – 33 997 випадків;
Рівненська область – 39 979 випадків;
Сумська область – 39 490 випадків;
Тернопільська область – 33 175 випадків;
Харківська область – 67 417 випадків;
Херсонська область – 16 679 випадків;
Хмельницька область – 38 004 випадки;
Черкаська область – 36 947 випадків;
Чернівецька область – 39 143 випадки;
Чернігівська область – 28 730 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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