Здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня 2020 року.

Як повідомляє Telegram-канал МОЗ України "Коронавірус_Інфо", зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники. Як свідчить інфографіка, за добу одужала рекордна кількість людей - 16355.

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Статистика коронавірусу в Україні за минулу добу:

госпіталізовано – 2 925 осіб;

летальних випадків – 243;

одужало – 16 355 осіб;

здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).

Статистика коронавірусу в Україні за весь час пандемії:

захворіло – 1 045 348 осіб;

одужало – 698 190 осіб;

летальних випадків – 18 324;

проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Статистика коронавірусу за весь час пандемії по регіонах України:

м. Київ – 110 139 випадків;

Вінницька область – 22 242 випадки;

Волинська область – 32 735 випадків;

Дніпропетровська область – 58 094 випадки;

Донецька область – 35 905 випадків;

Житомирська область – 38 720 випадків;

Закарпатська область – 28 065 випадків;

Запорізька область – 53 428 випадків;

Івано-Франківська область – 43 072 випадки;

Київська область – 58 535 випадків;

Кіровоградська область – 8 345 випадків;

Луганська область – 10 218 випадків;

Львівська область – 60 923 випадки;

Миколаївська область – 30 500 випадків;

Одеська область – 70 592 випадки;

Полтавська область – 35 788 випадків;

Рівненська область – 40 672 випадки;

Сумська область – 40 305 випадків;

Тернопільська область – 33 789 випадків;

Харківська область – 68 807 випадків;

Херсонська область – 17 497 випадків;

Хмельницька область – 38 833 випадки;

Черкаська область – 38 696 випадків;

Чернівецька область – 39 815 випадків;

Чернігівська область – 29 633 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Жорсткий карантин 8-24 січня 2021 року: що під забороною

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року. Він передбачатиме такі обмеження :

: Заборона на роботу закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень і замовлень на винос);

Заборона на роботу розважальних закладів;

Заборона на роботу підприємств торгівлі непродовольчими товарами;

Заборона на роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів;

Заборона на роботу спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

Заборона на проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

Заборона на роботу непродовольчих ринків;

Заборона на відвідування навчальних закладів, крім дитсадків

Що буде дозволено під час жорсткого карантину 8-24 січня 2021

Посилений карантин не передбачає обмеження роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення.

роботи громадського транспорту – як міського, так і міжміського сполучення. Буде дозволено організацію "новорічних ялинок" без концертів, проведення офіційних спортивних заходів без глядачів, роботу підприємств торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами для тварин.

Також працюватимуть АЗС, фінансові установи, оператори поштового зв'язку, а також заклади медичної практики, ветеринарної практики, установи з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Перукарням і салонам краси буде дозволено працювати виключно за попереднім записом.

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Автор: Андрій Василюк