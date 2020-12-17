Міністерство охорони здоров'я України розробило Національний план впровадження вакцини від COVID-19 і проведення масової імунізації. Очікується, що він буде затверджений до кінця поточного тижня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

«Ми маємо затвердити такий документ, щоб прибрати будь-які маніпуляції стосовно того, що Україна не готова до вакцинації. Ми прорахували кожен крок в наших подальших діях, щоб у всіх громадян був доступ до вакцини, а вакцинація проходила згідно з планом, який ми розробили», - зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов наголосив, що доступ до вакцинації повинні мати усі громадяни України. Водночас першочергово її потребують близько 21 млн українців, які відносяться до груп ризику. Національний план передбачає, що у першу чергу щеплення будуть проводитися медичним працівникам, військовослужбовцям ЗСУ, які беруть участь в ООС, працівникам соціальної сфери, особам, які перебувають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо), персоналу закладів з надання довгострокового догляду та підтримки (інтернатів, будинків дитини, будинків для осіб похилого віку, тощо).

Згідно з Національним планом впровадження вакцини від COVID-19, щеплення проводимуться у кабінетах щеплень, мобільними бригадами імунізації та за участю сімейних лікарів. Не виключається створення тимчасових центрів вакцинації.

Міністр уточнив, що план вакцинації буде динамічним і в процесі його реалізації можливі доповнення.

Що стосується фінансування вакцинації, то Максим Степанов зазначив, що для вакцинації населення від COVID-19 необхідно 15,1 млрд грн. Але наразі у бюджеті 2021 року закладено 2,6 млрд грн. Тому зараз в екстреному порядку МОЗ шукає шляхи отримання коштів на придбання вакцин від коронавірусної хвороби.

“Загальна сума, яку нам вдасться акумулювати на придбання вакцин - до 2,3 мільярдів гривень. Це рішення вже підтримав Уряд”, - додав очільник МОЗ.

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Автор: УНІАН